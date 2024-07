Massimo Lo Cicero se n’è andato il mio amico geniale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Alfonso Ruffo Se n’èil mioLo, classe 1951, economista, saggista, giornalista. Da giovane anche comunista il che gli valse a meno di trent’anni un posto nel consiglio di amministrazione dell’Isveimer dove regnava Ferdinando Ventriglia, democristianissimo, che lo prese a ben volere per l’intelligenza vivissima e lo accompagnò nella sua ascesa professionale. All’Università non fece mai carriera perché non gli andava a genio di portare a spasso borse altrui. Ma da professore incaricato era molto amato dagli studenti a cui faceva entrare in testa concetti complessi nella sua lingua particolare dove il napoletano gentile s’intrecciava a gesti plateali e la scienza si piegava docile alla sua eloquenza unica. Questa sua capacità di semplificare cose difficili la usava anche quando scriveva, tantissimo, per giornali e riviste.