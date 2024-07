L' altra Borgogna si chiama Chablis La silenziosa rivoluzione del vino bianco che spopola negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024)ultimi 20 anni, lasi è trasformata da luogo di produzione di grandi vini a luogo di produzione di grandi fortune. In tutta la regione vitivinicola, e in particolare per i vini della prestigiosa Domaine de la Romane-Conti – dove ormai un Gran Cru ha un prezzo medio di 24mila euro – comprare una di queste bottiglie è diventato un vero e proprio investimento per il futuro, come evidenzia anche Kathleen Willcox sulla rivista The Drink Business: «Ilè così caro che sta diventando sempre più difficile per i suoi consumatori (principalmenterosso, ndr) procurarsi una bottiglia anche solo decentemente buona. Laè diventata un diverso tipo di opportunità di investimento, offrendo un ROI del 439% rispetto al Nasdaq (un mercato azionistico bancario statunitense, ndr), ancora relativamente forte, che offriva rendimenti del 379%».