L’allenatore mi ha colpito in faccia! le urla della mamma alla partita di pallanuoto giovanile a Milano | nervi tesi dopo la sconfitta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) Volano schiaffidi pnuoto. Durante il matchCanottieri72enneAndrea Doria di Genova,dagli atleti del Rari Nantes di Trento, haal volto la madre di uno dei ragazzisua squadra. «È stato lui,squadra di mio figlio. Mi hain», ha detto la donna di 49 anni. L’episodio si è verificato domenica scorso, 21 luglio, durante le semifinali nazionali Allievi B, categoria Under 16. Il risultato schiacciante dei trentini (13 a 3) ha mandato su tutte le furieDoria, un nome noto – scrive il CorriereSera – nell’ambientenuoto e che non sarebbe nuovo a reazioni di questo tipo. L’aggressione Il mister dei liguri ha prima alzato la voce contro il suo vice e poi contro i suoi giovani atleti. I genitori si sarebbero avvicinati, forse per calmarlo.