La pizza perfetta fatta in casa Corsi dai maestri dell’Accademia

(Di martedì 23 luglio 2024) "doc a". Si intitola così il corso che si terrà martedì 30 luglio alla Gastronomia Vedani, gestita da Maurizio Somma, in via XXIX Maggio 157. A condurlo saranno due istruttorinazionaleDoc, di Nocera Superiore (Salerno): Stefano Salvadore e Andrea Serra. "Un cliente mi aveva chiesto la farina di legumi per preparare la, così è maturata in me l’idea di tenere un corso ad hoc nel mio negozio - spiega Somma -. È il primo incontro che organizzo. Se piacesse, si può pensare di replicarlo". Per svelare i segreti dell’impasto perfetto, Maurizio ha chiesto aiuto al nipote, Stefano Salvadore, 35 anni, che a Vertemate con Minoprio (Como) gestisce una pizzeria. "Quello che terremo, io e Serra, sarà un corso amatoriale, dedicato a chi vuole imparare a fare una buonatra le mura domestiche - ci dice Salvadore -.