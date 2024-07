La festa sportiva toscana diventa tragedia | muore a 32 anni mentre gioca a volley

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 23 luglio 2024 – Dovevano essere giornate spensierate, da riempire solo con la sua passione: il. Invece Danilo Cremona, che era sceso dalla Lombardia per un torneo fatto di amici e risate è morto per un malore. Aveva 32e si trovava a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per partecipare a una grande e conosciutadel, il Summer Fest. L’appuntamento era allo stadio di San Giuliano Terme, dove erano stati sistemati i campy. Si tratta di green, la pallavolo che si svolge sul prato. Cremona ha avuto un malore durante una partita. Portato in ospedale, ha poi avuto un arresto cardiaco che è risultato fatale. Sono bastati pochi secondi per segnare una manizione che appunto fa dell’amicizia e del divertimento da tantila sua cifra, il suo marchio di fabbrica.