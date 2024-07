Il sindaco Nargi | La mia giunta con forti competenze e valore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sin dal giorno della mia proclamazione, sono al lavoro per dare alla città unadi grande, che sto ricercando anche al di fuori del perimetro provinciale, nel solo ed unico interesse degli avellinesi. Un esecutivo che sarà sostenuto in Consiglio comunale dall’ampia e coesa maggioranza che ci hanno consegnato le ultime elezioni, nel rispetto della volontà popolare. Respingo al mittente, dunque, le mistificazioni di chi, fuori e dentro Palazzo di Città, continua a prodursi in strumentalizzazioni e ricostruzioni forzate, faziose e false della realtà, anziché svolgere responsabilmente il proprio ruolo per il bene della comunità». E’ quanto dichiara ildi Avellino, Laura, ormai prossima a comunicare la squadra che la affiancherà nei prossimi 5 anni al timone di Piazza del Popolo.