Il declino del Bordeaux | dall’Europa League nel 2018 ora retrocederanno in Serie C francese

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilsperava fino a ieri in un’acquisizione del club da parte del Fenway Sports Group, ma così non è stato. Oggi la società ha annunciato di aver ritirato il ricorso per il bilancio e di aver accettato la decisione della Dncg (organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre) di retrocedere in terza divisione, la National 1. Nel-19 hanno giocato per l’ultima volta in Europa, prima di iniziare il tracollo. Ildel: come sono arrivati inRmc Sport analizza quanto accaduto negli ultimi anni: Sei anni dopo la vendita del club ai fondi americani Gacp e King Street, il club sei volte campioneè in una situazione da incubo. Nel, dopo quasi due decenni alla guida del club, il gruppo M6 decise di vendere ilper un’operazione stimata tra i 70 e i 100 milioni di euro.