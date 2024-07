Greg Phillinganes dei Toto ha avuto un malore sul palco durante un concerto a Ostuni | è stato portato in ospedale Cancellata la data di Padova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Paura e panico al Foro Boario di(Brindisi)ildella storica band americana, al Locus Festival. All’inizio del live il tastierista 68enneè uscito dal. Il cantante e chitarrista Steve Lukather si è subito accorto dell’assenza e ha raggiunto nel backstage il collega. Lo show si è interrotto per venti minuti, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Dopo le prime cure del pronto soccorso, il tastierista è tornato sul. Ma dopo qualche brano di nuovosi è alzato per tornare dietro le quinte. Il live èsospeso e si è reso necessario il ricovero inper accertamenti. Non si sa cosa abbia il musicista, di certo isul loro profilo ufficiali hanno comunicato che laprevista diè saltata perché“si è ammalato”.