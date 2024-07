FOTO Olimpiadi dei Forum 2024 a Pietrelcina si parte con la fiaccolata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Aggregazione, divertimento e sano spirito sportivo. LedeiGiovanili, manifestazione, giunta alla nona edizione, nasce come evento itinerante e punta a creare la comunità giovanile forte di alti valori dì solidarietà. Ledeisono una manifestazione di natura sportiva durante la quale idel territorio campano e non solo gareggiano in una dozzina di discipline al fine di promuovere i valori dello sport. L’ultima edizione delletenutasi a Cusano Mutri, ha visto coinvolti più di centocinquanta giovani ragazzi provenienti da tutta la Regione Campania. Questa IX edizione si apre con unail 25 luglio, mentre dal 26 al 28 ci saranno le competizioni sportive dall’atletica ping pong tennis scacchi pallavolo calcio.