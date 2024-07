Federico Vanelli il campione di nuoto che ha salvato un bambino nell’Adda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024)die orgoglio italiano, ha recentemente conquistato l’attenzione dei media non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per un gesto eroico che ha commosso l’Italia intera. Ecco cosa è successo tra le acque dell’Adda. Il nuotatore, noto per le sue prestazioni in acque libere, si è tuffato nel fiume Adda per salvare undi 12 anni che stava rischiando di annegare. Questo episodio ha portatoa ricevere lodi non solo per le sue abilità sportive, ma anche per il suo coraggio e altruismo.Vannelli, foto Ansa – VelvetMagIl drammatico evento è avvenuto il 20 luglio 2024, quando undi 12 anni è stato trascinato dalla corrente del fiume Adda. Secondo le testimonianze, il ragazzo stava nuotando quando è stato sorpreso dalla forte corrente.