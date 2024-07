Emergenza sangue appello Avis | Mancano mille donatori ma la Notte Rossa ne trova 189 in un colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Pistoia, 23 luglio 2024 - Incidenti, emorragie post operatorie, malattie e molto altro. Anche quest’anno torna prepotentemente l’per l’ospedale San Jacopo e torna l’diPistoia per avvicinarsi al mondo dei. Tra i vari rischi, ce n’è uno in particolare da scongiurare. Dalle ricadute potenzialmente devastanti, peraltro: il blocco degli gli interventi meno urgenti. Perchéall’diversi tipi di, maglia nera per lo 0 positivo. Presidente Zannerini, su quantipuò contare al momentoPistoia? "Siamo sui tremila, tutti dai 18 a 60 anni. Per dirla in termini pratici, bisognerebbe avernein più per stare tranquilli e non rimanere mai senza scorte". In questo periodo cosa serve di più al nostro ospedale? "Noi abbiamo una sorta di semaforo che ci indica le varie necessità.