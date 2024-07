Crotone intensa attività della pulizia di spiagge libere per renderle accoglienti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024) Ctotone Città turistica come non mai in futuro. Un evento che deve concretizzarsi sempre più. Dopo la desertificazione industriale che ha falcidiato migliaia posti di lavoro, dovrà essere il turismo il nuovo bacino occupazionale deisi. Perché questo avvenga la Città deve presentarsi accogliente specie il periodo estivo e l’Amministrazione comunale non si sottrae a questo impegno. E’ in corso un intervento di pulitura intensiva di tutto il tratto di accesso pedonale alla spiaggia libera all’altezza di Via Taras, sino ad oggi inaccessibile e non fruibile. Grazie al lavoro congiunto fra gli uffici del settore 6 ed AKREA è stato eseguito un intervento di raccolta delle acque bianche liberandola dalla ingente presenza di rifiuti e sfalci di potatura ed eseguito un intervento di pulitura da rifiuti ingombranti di ogni genere accatastata da anni.