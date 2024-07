Crollano massi dalla Rocca di Ardea | passanti salvati dal consigliere Anastasio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Alcuni cittadini hanno notato questa mattina dei piccoliche si sbriciolavanoroccia tufacea delladiper finire la loro corsa sulla strada di via Santa Marina che porta sulla piazza centrale e nei giardinetti sottostante. In quel momento si trovava a transitare proprio nel luogo dell’accaduto ilcomunale di Forza Italia Antonio, riconosciuto da alcuniche lo hanno fermato e chiesto il suo interessamento., tra l’altro carabiniere in pensione pluridecorato e con un servizio presso il comando carabinieri di Pomezia, immediatamente ha avvisato la Polizia municipale, e si è messo a “dirigere il traffico” onde evitare che automobili invadessero la careggiata dove finivano la loro corsa i sassi che cadevano dall’alto della rupe per finire anche sotto l’arco della porta d’accesso al paese.