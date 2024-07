Crolla un ballatoio della Vela Celeste a Scampia | un morto e cinque feriti nel crollo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) In questi ultimi minuti la città di Napoli è stata sconvolta da undi undi. Questa serata di fine lugliocittà di Napoli è stata sconvolta da unavvenuto a, esattamente nella ‘’. Come scritto dal sito ‘Ansa.it’, infatti, èto un, per l’appunto,, ovvero i palazzi popolari (e resi famosi in tutto il mondo dalla serie ‘Gomorra’) dito un, unpersone: soccorsi ancora in atto Questo, come riportato da ‘fonti qualificate’, avrebbe causato la morte di una persona ed il ferimento di altre. Sul posto, ovviamente, si sono recati vigili del fuoco (che hanno scavato tra le macerie), le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso. I vigli del fuoco hanno scavato tra le macerie (Ansa Foto) spazionapoli.