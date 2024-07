Come finisce il film Wolf Call – Minaccia in alto | il suono del silenzio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel finale carico di tensione diin, il mondo evita per un pelo una guerra nucleare, ma il sottomarino Titane affonda con quasi tutto l’equipaggio, mentre l’Effroyable subisce gravi danni. Chanteraide perde l’udito a causa della decompressione durante l’evacuazione dal sottomarino che sta affondando, rompendosi i timpani. Più nel dettaglio, Grandchamp ordina l’evacuazione della sala di controllo, piena di monossido di carbonio, e ignora gli appelli a lanciare un SOS, determinato a seguire gli ordini e lanciare il missile nucleare per primo. Sul Titane, Chanteraide e l’ALFOST, unici sopravvissuti all’impatto del siluro, fuggono dalla nave in fiamme. Chanteraide fa un’ultima chiamata alla Formidable tramite un telefono subacqueo, ricordando la fiducia che Grandchamp aveva in lui e pregandolo di non lanciare il missile.