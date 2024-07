Ciclismo femminile i percorsi delle Olimpiadi di Parigi 2024 | prova su strada e cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. Sono queste le due date da cerchiare di rosso per quanto riguarda ilsualledi. Si inizierà con la, in unacontro il tempo molto aperta e difficile la pronosticare, che andrà ad assegnare unaprimissime medaglie di tutti i Giochi; mentre si concluderà il sabato successivo con la corsa in linea, in cui Lotte Kopecky sarà la donna da battere. PERCORSOPer la prima volta nella storiamaschi e femmine disputeranno la stessa distanza in unacontro il tempo. Saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo previsti nel cuore della città di. Il percorso, al contrario di quanto successo tre anni fa a Tokyo, sarà completamente pianeggiante e favorevole in toto alle specialiste.