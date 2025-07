Calciomercato Inter da Aleksandar Stankovic all’effetto domino col Milan | che intreccio!

Il calciomercato di Milano si infiamma con un intreccio sorprendente tra Inter, Milan e Bruges. Dalle mosse di Aleksandar Stankovic alle strategie dei rossoneri, il settore centrale si prepara a rivoluzioni che potrebbero ridefinire gli equilibri della Serie A. Tra colpi di scena e trattative in corso, il futuro del centrocampo meneghino promette di essere ricco di sorprese. Ecco cosa c’è da sapere sulle ultime novità che stanno scuotendo il calcio milanese.

Calciomercato Inter, da Aleksandar Stankovic all’effetto domino col Milan: che intreccio con i rossoneri! Ecco di che si tratta. Nelle ultime settimane, il mercato tra Milano e Bruges si è fatto sempre piĂą caldo. Gli uomini’ì del calciomercato Inter, quelli del Milan e quelli del Club Brugge stanno dando vita a un intreccio che potrebbe portare a importanti novitĂ nel reparto di centrocampo. Il primo passo è stato l’interesse dei rossoneri per Ardon Jashari, promettente centrocampista del Bruges, che però ha un contropartita in casa Inter. Il Club belga, infatti, ha messo nel mirino Aleksandar Stankovic, giovane talento nerazzurro che quest’anno ha brillato in prestito al Lucerna, in Svizzera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, da Aleksandar Stankovic all’effetto domino col Milan: che intreccio!

