Woltemade Inter arriva la conferma di Di Marzio | Sia i nerazzurri che la Roma ci hanno provato ma il suo futuro sarà…

Il calciomercato infiamma le voci su Nick Woltemade, talento dello Stoccarda e dell’Under 21 tedesca. Di Marzio conferma i sondaggi sia dall’Inter che dalla Roma, ma rivela che il suo futuro sarà altrove. È un indizio che apre nuove prospettive per i tifosi e le società interessate: l’attesa sta per terminare, e le sorprese non sono ancora finite.

Woltemade Inter, arriva la conferma di Di Marzio: «Sia i nerazzurri che la Roma ci hanno provato, ma il suo futuro sarà in quell’altro club». Intervistato dal portale tedesco Wettfreunde.net, Gianluca Di Marzio si è pronunciato sul futuro della stella dello Stoccarda e dell’Under 21 tedesca Nick Woltemade. Il noto giornalista ed esperto di mercato ha rivelato un retroscena che coinvolge anche il calciomercato Inter e la Roma. Entrambi i club italiani, infatti, pare abbiano provato ad inserirsi alla corsa per il talento che ha stupito tutti nell’ultimo Europeo U21. Tuttavia ad avere la meglio sarà il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Woltemade Inter, arriva la conferma di Di Marzio: «Sia i nerazzurri che la Roma ci hanno provato, ma il suo futuro sarà…»

In questa notizia si parla di: woltemade - inter - arriva - conferma

CM.com – Germania-Italia, le pagelle di CM: Koleosho sprinta, Ambrosino pennella. Gnonto rovina tutto, Woltemade da Inter | Primapagina - Il calcio giovanile è un emozionante teatro di talento e passione, dove ogni partita svela nuove promesse e sfide.

? Jamie Bynoe-Gittens è stato confermato come nuovo giocatore del Chelsea dopo aver firmato un accordo da 48,5 milioni di sterline più 3,5 milioni di sterline. "È una sensazione fantastica entrare a far parte di un club così importante come il Chelsea. Non Vai su X

Inter, hai visto Woltemade? Tripletta alla prima nell'Europeo Under 21; Quattro tiri e tre gol: Inter, guarda che Woltemade; Inter, occhi su Woltemade: ecco la posizione dello Stoccarda.

Romano – Woltemade, accordo di massima col Bayern Monaco! I dettagli - Il nome di Nick Woltemade è stato accostato anche all'Inter nelle ultime settimane: ora ha un accordo di massima col Bayern Monaco ... Segnala fcinter1908.it

Inter su Woltemade? Lo Stoccarda spara altissimo e il Bayern Monaco è in vantaggio - Per qualche giorno, il nome di Nick Woltemade è circolato con ... Riporta calcionews24.com