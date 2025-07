Chelsea in finale al Mondiale per club | Fluminense steso da Joao Pedro

Il Chelsea si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria internazionale, raggiungendo la finale del Mondiale per Club 2025 grazie a una spettacolare doppietta di João Pedro. La squadra di Enzo Maresca aspetta ora tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, pronta a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione. Una sfida imperdibile che promette emozioni forti e colpi di scena. La grande attesa è ormai giunta al suo apice.

I Blues aspettano una tra Real Madrid e Paris Saint Germain Una doppietta di João Pedro ha catapultato il Chelsea di Enzo Maresca nella finale del Mondiale per Club 2025, dopo aver sconfitto il Fluminense in una semifinale avvincente. L'attaccante brasiliano, che ha iniziato la

