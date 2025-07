Giorgio Chiellini Comproprietario Los Angeles FC | La Nuova Vita Dopo la Juve

Giorgio Chiellini, leggenda del calcio italiano, apre un nuovo capitolo della sua vita diventando comproprietario del Los Angeles FC. Dopo una carriera ricca di successi con la Juventus, ora intraprende l’avventura nel calcio americano come imprenditore. Questa importante mossa segna il suo passaggio da campione in campo a protagonista anche fuori, consolidando il suo ruolo come figura di spicco nel panorama calcistico internazionale. Un futuro brillante si staglia all’orizzonte, tutto da scoprire.

Giorgio Chiellini Comproprietario del Los Angeles FC: La Nuova Vita da Imprenditore dopo la Juventus. Non solo la Juventus nel suo passato glorioso, ma ora anche un futuro da imprenditore nel calcio americano. Giorgio Chiellini, leggendario difensore italiano, è appena diventato comproprietario del Los Angeles FC, il club con cui ha terminato la sua straordinaria carriera da giocatore. L’annuncio ufficiale del LAFC consolida ulteriormente il legame tra l’ex capitano bianconero e la franchigia californiana. Il Comunicato Ufficiale: Chiellini e il Suo Profondo Credo nel LAFC. Tramite un comunicato ufficiale, il Los Angeles FC ha confermato che Giorgio Chiellini è entrato a far parte del gruppo proprietario del club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giorgio Chiellini Comproprietario Los Angeles FC: La Nuova Vita Dopo la Juve

