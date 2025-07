Osimhen il Gala fa sul serio | è pronto a pagare la clausola ma a rate Palla al Napoli

Osimhen si prepara a scrivere il suo capitolo da protagonista: il Napoli punta tutto sul suo talento, mentre il Galatasaray fa sul serio con un’offerta da 232 milioni, pronta a pagare in più tranche. Ieri, il blitz del vice presidente turco George Gardi in Italia ha confermato l’interesse concreto, con un contratto quadriennale da 16 milioni a stagione. La sfida è aperta: sarà il Napoli a decidere il futuro del gioiello nigeriano?

