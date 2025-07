Via Filzi nuovo flop per la sede della Municipale | il Comune racconta il fallimento del progetto in Consiglio aperto

Il progetto per la nuova sede della Polizia Municipale in via Filzi si rivela un vero e proprio flop, scatenando polemiche e delusione tra cittadini e amministratori. Durante un Consiglio comunale aperto, l’assessore Marco Sacchetti ha ricostruito le tappe di una vicenda costellata di decisioni sbagliate e promesse non mantenute, dalla richiesta del 2017 alla scelta di un’immobile che oggi si rivela inadatto. Una storia che solleva molte domande sul futuro della sicurezza urbana.

Un Consiglio comunale aperto per fare chiarezza sul progetto (fallito) della nuova sede della Polizia Municipale in via Fabio Filzi. A ricostruire l’intera vicenda è stato l’assessore Marco Sacchetti: dalla richiesta del 2017 per superare le carenze della sede attuale in via Setteponti, alla decisione di ricollocare il comando in centro cittĂ come risposta al degrado urbano del quartiere Saione. Nel 2018 fu individuato l’immobile in via Filzi, con successivo affidamento in leasing in costruendo, uno strumento di partenariato pubblico-privato. Ma i problemi iniziarono presto: ritardi nella consegna del progetto esecutivo (arrivato con 18 mesi di ritardo), interruzioni dei lavori, contenziosi tra le imprese esecutrici, rallentamenti imputabili al Covid e alla crescita dei costi dei materiali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Filzi, nuovo flop per la sede della Municipale: il Comune racconta il fallimento del progetto in Consiglio aperto

