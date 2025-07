Elogio della peluria tra mercato e resistenza

In un mondo dominato dalla logica del profitto, la peluria emerge come simbolo di autenticità e ribellione. Tra mercato e resistenza, questa forma di naturalezza sfida le convenzioni imposte, diventando un gesto di libertà e identità. È un richiamo a riscoprire valori autentici in una società spesso ossessionata dall’effimero. La peluria, quindi, più che un tratto, diventa un atto di sfida.

È questa un'epoca in cui tutto è necessariamente posto al servizio degli interessi economici vigenti. Qualunque cosa, dal momento in cui nasce, viene raggiunta dalle subdole lusinghe del profitto e

