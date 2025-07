MotoGP Alex Marquez ci prova | lo spagnolo va in Germania per ottenere l’idoneità

Alex Marquez non si arrende e vola in Germania alla ricerca dell’idoneità necessaria per tornare in pista. Dopo una domenica negativa ad Assen, lo spagnolo si prepara a rimettersi in gioco, determinato a superare gli ostacoli e riprendersi il suo posto nel Mondiale 2025 di MotoGP. La voglia di competere brucia ancora forte: la sua sfida continua, e il prossimo appuntamento potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

La voglia di competere. Lo spagnolo Alex Marquez ha dovuto fare i conti con una domenica molto negativa ad Assen (Paesi Bassi), nell'ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il centauro iberico, in sella dalla Ducati GP24 del Team Gresini, è stato protagonista di un incidente dalla dinamica particolare. In lotta col pilota della KTM Pedro Acosta, Marquez è finito pesantemente sull'asfalto, dopo essere venuto a contatto con Acosta. Il pilota della scuderia austriaca ha urtato involontariamente col corpo la leva del freno della GP24 di Alex e provocato un blocco improvviso dell'anteriore.

Alex Marquez si è rotto la mano durante la gara del GP di Assen in seguito ad un contatto con Pedro Acosta. Il giorno stesso lo spagnolo è volato a Madrid per operarsi. https://polegp.it/2025/07/04/motogp/alex-marquez-inizia-il-recupero-tornera-al-sachsenrin Vai su Facebook

Infortunio Alex Marquez, lo spagnolo sui social: "Buone notizie dal primo controllo, iniziamo la riabilitazione" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP #AlexMarquez #Gresini Vai su X

MotoGP | Alex Márquez ha l'ok dei medici per andare al Sachsenring - Alex Márquez ha ricevuto l'ok da parte dei medici per prendere l'aereo e volare in Germania, dove nel fine settimana si terrà la gara del Sachsenring. Si legge su it.motorsport.com