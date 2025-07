Anime shoujo festeggia 20 anni con un progetto speciale di ritorno

Anime Shoujo celebra 20 anni di magia e nostalgia con un progetto speciale dedicato a "Ouran High School Host Club". Dal suo debut nel 2006, questa serie ha conquistato generazioni con il suo mix irresistibile di comicità , romanticismo e personaggi indimenticabili. Ora, in occasione del suo anniversario, torna protagonista attraverso un omaggio che unisce moda e stile, per festeggiare due decenni di affetto e passione. Perché il vero amore per gli anime non finisce mai...

Il popolare anime "Ouran High School Host Club", debutto nel 2006, continua a essere una pietra miliare del genere shojo, grazie alla sua combinazione di comicitĂ , romanticismo e personaggi memorabili. Dopo due decenni, l'interesse verso questa serie si rinnova attraverso un progetto di commemorazione che unisce moda e nostalgia, senza un nuovo adattamento animato ma con una proposta innovativa: una collezione di capi d'abbigliamento ispirati al mondo della serie.

