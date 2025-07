Francesca Chillemi incinta la madre | Non è più una ragazzina non mi aspettavo di diventare nonna

Francesca Chillemi, nota per il suo talento e la sua eleganza, è di nuovo in dolce attesa, sorprendendo tutto il pubblico e la famiglia. La madre dell’attrice, Maria, ha condiviso emozionanti dettagli sulla gravidanza, rivelando come questa notizia abbia lasciato tutti senza parole. Una sorpresa che cambia le prospettive e riempie di gioia il cuore della famiglia. Ma cosa significa questa nuova avventura per l’attrice e i suoi cari?

La madre di Francesca Chillemi racconta la gravidanza dell’attrice e rivela di essere rimasta sorpresa di fronte alla notizia che la figlia era nuovamente incinta. Francesca Chillemi incinta, parla la madre. Intervistata dal settimanale DiPiù, Maria, la madre di Francesca Chillemi, ha commentato la notizia della seconda gravidanza dell’attrice. La star di Viola come il mare è stata legata dal 2014 al 2023 a Stefano Rosso, noto imprenditore e figlio di Renzo Rosso, il fondatore del marchio Diesel. Nel 2016 la coppia ha avuto una figlia, Rania. Dopo l’addio a Stefano Rosso, Francesca ha ritrovato il sorriso accanto all’armatore Eugenio Grimaldi da cui aspetta il secondo figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Chillemi incinta, la madre: “Non è più una ragazzina, non mi aspettavo di diventare nonna”

