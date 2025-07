Rinnovo CCNI 2025 28 docenti e ATA | domani prevista la firma per le assegnazioni provvisorie

Domani alle 15:00 si siglerà ufficialmente il CCNI 2025/28, aprendo un nuovo capitolo per migliaia di docenti e personale ATA. L’accordo stabilirà le regole per le assegnazioni provvisorie e la mobilità annuale, un passaggio fondamentale per garantire stabilità e trasparenza nel comparto scuola. La firma rappresenta un passo importante che influenzerà le carriere dei lavoratori per i prossimi anni, segnando un momento di grande attesa e speranza.

Mercoledì 9 luglio alle 15:00 è prevista la firma del contratto sulla mobilità (CCNI 202528) per le assegnazioni provvisorie di docenti e personale ATA. Questo accordo definirà le regole per la mobilità annuale per il prossimo triennio, una notizia attesa da migliaia di lavoratori del comparto scuola. La firma del contratto e tempistiche per le . Rinnovo CCNI 202528 docenti e ATA: domani prevista la firma per le assegnazioni provvisorie . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

