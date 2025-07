Osimhen il Galatasaray pronto a pagare i 75 milioni della clausola Sky Sport

La telenovela Osimhen si appresta a concludersi, e il protagonista nigeriano si prepara a una nuova avventura in Turchia. Dopo settimane di attese e discussioni, Sky Sport rivela che il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto 75 milioni per assicurarsi le sue prestazioni, offrendo a Victor un contratto da sogno di quattro anni da 16 milioni all’anno. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per stabilire i dettagli di questa operazione.

Osimhen, sta per concludersi la telenovela e il lungo, entusiastico e poi tormentato tra il nigeriano e il Napoli. Osimhen ha deciso di rimanere in Turchia e Sky Sport informa che il Gala è pronto a pagare la clausola di 75 milioni e ad assicurare a Victor un contratto da nababbo: quattro anni a sedici milioni l'anno. Ecco cosa scrive Sky Sport su X: Galatasaray pronto a pagare la clausola di Osimhen I club dovranno discutere i termini di pagamento: al Napoli 75 milioni di euro, contratto di 4 anni a 16 milioni all'anno per il giocatore

Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira) - Il fronte della sessione di mercato si infiamma con l'interesse del Galatasaray per Victor Osimhen, tornato a sedurre il club turco dopo la splendida esperienza in prestito.

CDS: Clamorosa svolta per il futuro di Victor Osimhen: l'attaccante avrebbe scelto di giocare ancora per il Galatasaray. Il nigeriano avrebbe fatto trapelare la proprio volontà , con il club turco pronto ad offrirgli un contratto da 16 milioni di euro a stagione Da defi Vai su Facebook

Clamorosa svolta per il futuro di Victor Osimhen: l'attaccante avrebbe scelto di giocare ancora per il Galatasaray Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport e Repubblica, il nigeriano avrebbe fatto trapelare la proprio volontà , con il club turco pronto a Vai su X

