Medio Oriente Netanyahu | Dobbiamo finire il lavoro a Gaza

Il Medio Oriente si trova ancora in bilico, con Netanyahu che ribadisce l’obiettivo di completare l’operazione a Gaza. In un appello al Congresso statunitense, il primo ministro israeliano insiste sulla necessità di liberare gli ostaggi e smantellare le capacità di Hamas, affinché Gaza possa intraprendere un percorso di rinascita. La complessità del conflitto evidenzia quanto sia cruciale trovare soluzioni durature per la stabilità della regione, perché il futuro di Gaza dipende anche dalla volontà internazionale di agire.

Parlando ai giornalisti a Capitol Hill, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele “deve ancora finire il lavoro a Gaza “. L’intenzione è di “liberare tutti i nostri ostaggi, eliminare e distruggere le capacità militari e di governo di Hamas, perché Gaza deve avere un futuro diverso, per il nostro bene, per il bene di tutti”, ha aggiunto il premier dello Stato ebraico, affermando di averne discusso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medio Oriente, Netanyahu: "Dobbiamo finire il lavoro a Gaza"

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu - finire - lavoro

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Tregua a Gaza, il "no" di Netanyahu gela Hamas: https://cityne.ws/CnQ5M Vai su Facebook

Netanyahu sorprende Trump col Nobel. Report su stupri di Hamas: usati come arma di guerra; Israele Hamas, le news sulla guerra. Netanyahu: “Dobbiamo finire il lavoro a Gaza”; Netanyahu: Dobbiamo finire il lavoro a Gaza ma gli Usa spingono per l'intesa.

Netanyahu: "Dobbiamo finire il lavoro a Gaza" ma gli Usa spingono per l'intesa - Al termine del suo incontro con lo speaker della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson, il primo ministro israeliano ha ribadito la necessita' di "dover f ... Scrive msn.com

Ci riprova il Qatar per una tregua a Gaza. Ma l'ultradestra preme su Netanyahu per "finire il lavoro" - Doha annuncia a giorni un negoziato indiretto tra Israele e Hamas, mentre nella Striscia si continua a morire nei luoghi deputati per gli aiuti umanitari: ... Segnala huffingtonpost.it