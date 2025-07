Le ricerche di Mariia Buhaiova finiscono in tragedia | la giovane ucraina trovata impiccata a Carovigno

Il tragico ritrovamento della 18enne. Dopo quattro giorni di angoscianti ricerche, la tragica verità è emersa: Mariia Buhaiova, studentessa ucraina di 18 anni, si è tolta la vita nella campagna di Carovigno, in Puglia. La ragazza, scomparsa il pomeriggio di venerdì 4 luglio dal villaggio turistico dove stava svolgendo uno stage, è stata trovata impiccata a un albero, a meno di mezz’ora a piedi dal luogo in cui alloggiava. Gli ultimi istanti di vita di Mariia nei filmati delle telecamere di sorveglianza. Le telecamere di sorveglianza del lido dell’Aeronautica hanno immortalato gli ultimi momenti di Mariia mentre si dirigeva verso una strada sterrata che conduce alla macchia mediterranea, ma le ricerche non avevano fino a quel momento individuato il corpo, nascosto in un’area poco visibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Le ricerche di Mariia Buhaiova finiscono in tragedia: la giovane ucraina trovata impiccata a Carovigno

