pianta sulla statale 671 della valle seriana rimossa dopo oltre due ore

Un albero caduto sulla statale 671 della Valle Seriana ha paralizzato il traffico per oltre due ore nel territorio di Casnigo, creando disagi ai pendolari diretti a Bergamo. La rimozione tempestiva, portata a termine intorno alle 18.30, ha ripristinato la circolazione, ma l’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza e della vigilanza sulle nostre strade.

ANCORA DISAGI. Il tratto di provinciale interessato era sul territorio di Casnigo, non lontano dall’azienda Itema. Martedì verso le 15.30 il transito delle auto è stato limitato per chi viaggia in direzione Bergamo per un albero caduto sulla carreggiata.Situazione risolta verso le 18.30. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it