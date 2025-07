Piantedosi respinto in Libia | È una persona non gradita Pd e Renzi | Una figuraccia

A Bengasi, l'incontro tra il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e le autorità libiche si è concluso con una figuraccia. Accoglienza glaciale e la sua dichiarazione di persona “non grata” hanno portato al suo immediato rimpatrio, segnando una sconfitta diplomatica. Un episodio che solleva molte domande sul ruolo del governo italiano e sulla credibilità internazionale. La vicenda evidenzia come, in politica come nella vita, anche i più solidesi piani possano crollare in un attimo.

Roma, 8 luglio 2025 – Respinto e rimpatriato. Appena messo il piede a Bengasi, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi viene dichiarato persona "non grata" e costretto immediatamente a ripartire dalla Libia. Destino comune ai compagni di viaggio: il ministro degli Interni greco Thanos Plevris, quello maltese Byron Camilleri e il commissario europeo alle migrazioni Magnus Brunner. MATTEO PIANTEDOSI MINISTRO INTERNI Cosa è successo. La visita del quartetto nella capitale della Cirenaica, dopo il precedente passaggio a Tripoli per ascoltare le promesse di lotta alle migrazioni irregolari del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, si risolve in una figuraccia colossale.

