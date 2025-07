Mondiale per Club il Chelsea approda in finale | sconfitto il Fluminense

Il Chelsea trionfa nella storica semifinale del Mondiale per Club, battendo il sorprendente Fluminense al Meadowlands Stadium di East Rutherford. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto i londinesi conquistare la finale con determinazione e talento. I brasiliani, tra le rivelazioni del torneo, si sono dovuti inchinare agli uomini di Maresca. Ora, l’attesa è tutta per la grande sfida finale…

Mondiale per Club, la prima semifinale ha visto trionfare il Chelsea sul Fluminense: il risultato finale e i marcatori del match. Al Meadowlands Stadium di East Rutherford, in New Jersey, è andata in scena la prima semifinale del Mondiale per Club che ha visto affrontarsi Chelsea e Fluminense. I brasiliani sono stati una delle rivelazioni della nuova competizione del calcio che conta ma alla fine si sono arresi al Chelsea di Maresca. In finale sono perciò approdati i Blues che attendono ora di scoprire chi dovranno affrontare tra PSG e Real Madrid al MetLife Stadium. Fluminense-Chelsea: la spuntano i Blues che si qualificano in finale al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sportface.it

