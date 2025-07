Calciomercato Juve Napoli scatenato! Messo nel mirino un altro obiettivo dei bianconeri | pronta una cifra folle per regalarlo a Conte

Il calciomercato tra Juve e Napoli infiamma le schermaglie di mercato, con i partenopei pronti a mettere sul piatto una cifra folle per regalare a Conte un nuovo gioiello. La corsa ai rinforzi si fa sempre più serrata, mentre le squadre si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa intensa battaglia estiva. Chi sarà il prossimo protagonista di questo clamoroso scambio di stelle? Solo il tempo dirà se questa mossa cambierà gli equilibri in Serie A.

Calciomercato Juve, Napoli scatenato e segue un altro giocatore accostato ai bianconeri: tutti i dettagli. Il Napoli sta intensificando il suo lavoro sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione. La dirigenza partenopea è molto attiva, con l'obiettivo di rinforzare il proprio attacco e il reparto offensivo in generale. In particolare, sembra che il club stia puntando su nuovi innesti per affrontare le competizioni internazionali e rafforzare la squadra per le sfide in Serie A. Secondo quanto riportato da Di Marzio uno dei nomi che sta prendendo piede per l'attacco del Napoli è quello di Lucca, giovane attaccante che potrebbe rivelarsi l'elemento giusto per completare il reparto avanzato partenopeo accostato anche al mercato Juve.