Alluvioni in Texas governatore | I morti sono 109 e 161 i dispersi

Le recenti alluvioni in Texas hanno devastato la regione, con un bilancio tragico di 109 vittime e 161 dispersi. Molti si trovavano nella selvaggia Hill Country, scomparsi senza lasciare traccia in hotel o strutture. Una situazione che richiede immediata attenzione e intervento, mentre le autorità continuano a cercare disperatamente i dispersi e a fornire assistenza alle comunità colpite.

Secondo le autorità, molti dei dispersi si trovavano nella regione della Hill Country ma non si erano registrati in hotel o altre strutture.

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Tragedia in Texas: almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui bambini, a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione.

I morti per le alluvioni in Texas sono saliti a 80. I dispersi sono 10. Lo affermano le autorità.

Secondo il governatore dello Stato Greg Abbott i dispersi sono almeno 24, tra cui molte bambine ospiti di Camp Mystic, lo storico campo estivo femminile cristiano epicentro della tragica inondazione del 4 luglio

Alluvioni in Texas, i morti sono 109 e 161 i dispersi - Il bilancio delle alluvioni in Texas si aggrava: i morti sono 109 e i dispersi almeno 161.

Nuova allerta alluvioni in Texas. Sale a 101 il numero delle vittime - Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni nel Texas centrale durante il fine settimana festivo del 4 luglio è salito a oltre 100, tra cui 27 ragazze di un campo estivo.