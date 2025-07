Il Mondiale per Club è una pagliacciata | bocciatura senza appello

Il Mondiale per Club 232 si rivela ancora una volta un'ennesima delusione, suscitando forti polemiche tra addetti ai lavori e appassionati. La nuova manifestazione voluta dalla FIFA divide opinioni e alimenta il dibattito: è davvero un passo avanti nel calcio globale o solo un’altra pagliacciata? La stagione 2024/2025 si avvia alla conclusione, lasciando dietro di sé un mare di critiche e interrogativi irrisolti. È il momento di riflettere su cosa vogliamo davvero dal calcio internazionale.

