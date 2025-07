Garofani fa il suo debutto nella musica! Il portiere della Juve ha annunciato il suo primo singolo | i dettagli

Un’estate da ricordare per Giovanni Garofani, il giovane portiere della Juventus, che oltre a brillare sul campo, si appresta a conquistare anche le vette musicali con il suo primo singolo. Il debutto musicale, previsto per il 16 luglio, segna un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera. Un talento poliedrico pronto a stendere note e emozioni: la musica sarà il suo prossimo grande traguardo.

