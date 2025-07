Risultati Mondiale per Club LIVE | il Chelsea vola in finale del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club infiamma l'America, e il Chelsea vola in finale con prestazioni da applausi! Redazione JuventusNews24 vi tiene aggiornati su tutti i risultati live, il cammino della Juventus e le emozioni più intense di questa competizione globale. Seguite con noi ogni gol e ogni emozione: il destino di grandi club si decide ora, e voi non potete perdervi nemmeno un attimo di questa avventura spettacolare.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-2 (18?, 56? Joao Pedro) Risultati Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Chelsea vola in finale del Mondiale per Club

