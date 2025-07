calcio femminile tris della svezia contro la polonia e qualificata ai quarti di finale degli europei 2025 con la germania

Il calcio femminile regala emozioni e sorprese, e la vittoria della Svezia contro la Polonia ne è la prova. Con un tris di gol all’Allmend Stadion di Lucerna, le scandinave conquistano con sicurezza la qualificazione ai quarti di finale degli Europei 2025, rafforzando la loro corsa verso il titolo. Ora, in attesa dello scontro con la Germania, il destino delle Scandinave si fa sempre più avvincente e ricco di speranze.

Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri del Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Nella sfida delle 21.00 all’ Allmend Stadion Luzern di Lucerna (Svizzera), la Svezia si è imposta per 3-0 contro la Polonia, qualificandosi automaticamente per i quarti di finale di questa competizione. Le scandinave, vittoriose all’esordio contro la Danimarca, hanno bissato il successo della prima uscita e staccato il biglietto per la prossima fase. Un risultato che qualifica alla Germania, vittoriosa nel match delle 18.00 contro le danesi per 2-1 e a punteggio pieno come le svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it