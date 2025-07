Zaia l’idea di una lista propria e il gelo a destra | Nevi | Non è con le minacce che si costruisce qualcosa FdI | Almeno non ha detto che farà una lista con il Pd

Le parole di Luca Zaia hanno acceso un cortocircuito nel centrodestra, rivelando uno scenario di incertezza e tensione in vista delle imminenti Regionali. Il governatore uscito dalla scena veneta dipinge un quadro di acque torbide, tra veti e resistenze, che mette a dura prova l’unità del fronte. Ma quali saranno le prossime mosse dei protagonisti? La risposta si nasconde nelle sfide di un panorama politico in continua evoluzione.

Non sono servite troppe ore perchĂ© le parole di Luca Zaia accendessero un cortocircuito nei partiti di centrodestra. Reazioni fredde tra i corridoi del Parlamento, un filo imbarazzate, quando non apertamente stizzite. Ieri il governatore uscente del Veneto in un’intervista video ha dipinto la situazione di pantano in cui vaga il centrodestra in vista delle Regionali. «Acque torbidissime», diceva con un caschetto giallo da cantiere in testa. «Tutti cerchiamo l’interruttore», per uscire dal buio, ma «cercheremo di capire chi trova prima l’interruttore». Ma il passaggio che ha fatto drizzare le antenne ai vertici del centrodestra è un altro. 🔗 Leggi su Open.online

