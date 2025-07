Milan-Jashari l’impasse preoccupa | affare a rischio? Le ultime

Il Milan intensifica i suoi sforzi per portare Jashari in rosa, ma l’impasse con il Brugge mette a rischio l’affare e crea preoccupazione tra i tifosi. La società rossonera lavora senza sosta per rinforzare la squadra secondo le strategie di Allegri, puntando a tornare ai vertici del calcio europeo e italiano. Le ultime ore sono decisive e l’attenzione è tutta concentrata su questa trattativa delicata, che potrebbe segnare il futuro della squadra.

Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il Milan sta continuando a lavorare sul mercato per portare in rosa profili mirati per il gioco di Massimiliano Allegri. Il club vuole tornare a competere ai vertici del calcio europeo e italiano e non può perciò commettere ulteriori passi falsi. A questo proposito grande attenzione la sta catturando ora dopo ora un obiettivo chiaro del Diavolo: si tratta di Ardon Jashari, per cui è già stata recapitata al Brugge un’offerta ufficiale. Milan-Jashari, ecco come stanno le cose: l’impasse preoccupa i tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it