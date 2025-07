Mondiale per Club Joao Pedro trascina il Chelsea! 2-0 al Fluminense

In una vibrante semifinale al Meadowlands Stadium di East Rutherford, il Chelsea di Maresca ha conquistato la sua prima finale del Mondiale per Club grazie a un irresistibile Joao Pedro. Con una prestazione emozionante, i Blues hanno battuto 2-0 il temuto Fluminense, trascinati dall’energia e dal talento del loro attaccante brasiliano. L’atmosfera si infiamma e il sogno si avvicina: è il momento di scoprire chi trionferà nella grande finalissima.

Al Meadowlands Stadium di East Rutherford si è giocato per un posto nella finalissima del Mondiale per Club. A strappare il pass per la prima finale della nuova edizione è il Chelsea di Maresca che ha vinto 2-0 contro il Fluminense. FINALE – Il Chelsea vince 2-0 contro la Fluminense nella semifinale del Mondiale per Club. Presente allo stadio anche Ronaldo il Fenomeno. Partono subito bene gli inglesi che provano ad indirizzare subito la strada. La semifinale si sblocca al 18? con il Chelsea che passa in vantaggio grazie allo splendido destro a giro di Joao Pedro. Al 36? succede il casino in campo: Lextier pesca un mani di Chaloba e indica il dischetto del rigore.