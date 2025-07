Connessi fine vita e il sogno di vivere per sempre

In un mondo in cui il confine tra vita e fine vita si fa sempre più sottile, emergono domande profonde e provocatorie: possiamo parlare di morte senza tabù? Da un lato, i diritti al fine vita e all'eutanasia sono al centro del dibattito, dall'altro, le innovazioni tecnologiche promettono di allungare la vita fino all'immortalità. Chiara Piotto dialoga con esperti e pensatori per esplorare questa sfida esistenziale e le sue implicazioni future.

Sappiamo parlare di morte? Da una parte diritto al fine vita e all'eutanasia diventano la norma, dall'altra esplodono gli investimenti nel settore tech che promette longevità e vita eterna. Chiara Piotto ne parla con Matteo Mainardi dell'Associazione Luca Coscioni, la teologa Barbara Marchica, l'infermiera Martina Benedetti e l'esperto tech Mario Moroni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Connessi, fine vita e il sogno di vivere per sempre

