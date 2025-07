Cna Federmoda | Aumentare le risorse per la Cig e misure straordinarie per la liquidità a favore di artigiani e micro imprese

Cna Federmoda plaude alle recenti misure del decreto-legge che aumentano le risorse per la Cassa Integrazione Guadagni e le misure straordinarie di liquidità a sostegno di artigiani e microimprese. Un segnale concreto di attenzione alle esigenze del settore moda, fondamentale per tutelare posti di lavoro e garantire una ripresa più solida. Ora, più che mai, è il momento di rafforzare il nostro sistema produttivo e guardare al futuro con fiducia.

ROMA – Cna Federmoda considera un segnale di attenzione quanto previsto all’art. 10 del decreto-legge su misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi in fase di conversione. Le modifiche introdotte ai punti 1) e 2) della legge n. 199 del 20 dicembre 2024 vanno nella direzione auspicata, come segnalato alla riunione del Tavolo Moda tenutosi al Mimit il 24 gennaio, dove “evidenziammo che relativamente alla Cassa integrazione in deroga introdotta emergeva la difficoltà delle imprese artigiane e delle Pmi ad aderire al sistema dell’anticipo chiedendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Inps di verificare la possibilità di superare questo problema. 🔗 Leggi su Lopinionista.it