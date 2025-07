Mondiale Club 2025 | Chelsea in finale Fluminense battuta 2-0

Il Mondiale per club 2025 si apre con una straordinaria sorpresa: il Chelsea di Enzo Maresca conquista la finale, battendo la Fluminense 2-0 grazie a una doppietta di Joao Pedro. Ora, i londinesi sognano il titolo mondiale, aspettando di conoscere il loro avversario tra il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Un torneo senza precedenti che promette emozioni incredibili fino all’ultimo minuto. Restate con noi per scoprire come si concluderà questa avvincente sfida!

Il Chelsea è la prima squadra finalista del Mondiale per club. La formazione allenata da Enzo Maresca ha sconfitto per 2-0 i brasiliani della Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro al 18? e al 56?. I londinesi attendono in finale i vincitori della gara fra il Real Madrid e i campioni d’Europa del Paris Saint Germain. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale Club 2025: Chelsea in finale, Fluminense battuta 2-0

