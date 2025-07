Svolta Osimhen il Napoli incassa 75 milioni di euro Ma è giallo sul pagamento

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si fa sempre più incerto: dopo aver incassato ben 75 milioni di euro dalla proposta del Galatasaray, i tifosi restano in attesa di chiarimenti sulle sorti dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, non sono mancate polemiche e dubbi riguardo ai pagamenti, con ben 232 milioni di giallo sul fronte finanziario. La questione, ancora aperta, potrebbe scuotere le prossime mosse del club azzurro.

Le ultimissime notizie relative al futuro dell’attaccante nigeriano. C’è il club pronto a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis Victor Osimhen è davvero vicino a dire addio al Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha, infatti, ricevuto una proposta da ben 75 milioni di euro. Svolta Osimhen, il Napoli incassa 75 milioni di euro (LaPresse) – Calciomercato.it E’ il Galatasaray – secondo diverse fonti turche, come il giornalista Ya??z Sabuncuo?lu – ad aver intenzione di far saltare il banco, con una proposta davvero irrinunciabile. Il blitz italiano del club giallorosso, col vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukcu, potrebbe, dunque, avere presto i suoi primi frutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta Osimhen, il Napoli incassa 75 milioni di euro. Ma è giallo sul pagamento

