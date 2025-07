Bergamo uomo muore risucchiato dal motore di un aereo | chi era il 35enne di Calcinate

Un tragico incidente a Bergamo scuote la comunità: un uomo di 35 anni di Calcinate ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo durante le operazioni di volo. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente, ancora avvolte nel mistero, mentre i voli sono stati temporaneamente sospesi e poi riattivati. Un dramma che lascia interrogativi e dolore nella tranquilla cittadina lombarda.

I voli sono ripresi dopo un paio d'ore di stop. Non è stata ancora individuata l'identità dell'uomo e nemmeno le cause che hanno portato all'incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, uomo muore risucchiato dal motore di un aereo: chi era il 35enne di Calcinate

