Sommer cessione non impossibile! La situazione sulle alternative

Yann Sommer, protagonista di un'ultima stagione brillante tra i pali dell’Inter, sta valutando un futuro diverso nonostante la maglia da titolare garantita. Con diverse squadre interessate, il portiere svizzero potrebbe lasciare Milano già in estate, aprendo nuove possibilità e sfide per la società nerazzurra. La questione porta si fa così più attuale che mai, e il mercato si anima di ipotesi e incognite.

Yann Sommer, nonostante la maglia da titolare garantita anche per la prossima stagione, sta valutando un suo addio. Su di lui ci sono alcune squadre, con il Galatasaray in cima alla lista. PORTA – L’ Inter guarda al futuro tra certezze e possibili cambiamenti. Uno dei nodi principali riguarda la porta: Yann Sommer, protagonista dell’ultima stagione da titolare, potrebbe lasciare Milano da qui a settembre. Nonostante il buon rendimento, il club nerazzurro sta valutando l’ipotesi di una cessione per rinnovare e ringiovanire il reparto. Il primo nome è quello di Josep Martinez, portiere classe ’98 che si è messo in luce con nelle poche occasioni avute con Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer, cessione non impossibile! La situazione sulle alternative

In questa notizia si parla di: sommer - cessione - impossibile - situazione

Sommer ai saluti? Romano: “L’Inter apre alla cessione, tocca a lui scegliere” - Il mercato in casa Inter si infiamma con voci inattese: oltre a Hakan Calhanoglu, anche Yann Sommer potrebbe presto cambiare maglia.

Inter, chi prende il posto di Calha? Ederson è la prima scelta La separazione tra l’Inter e Hakan Calhanoglu pare ormai inevitabile. Il club nerazzurro a questo punto ha un solo interesse: ricavare dalla cessione del turco, verosimilmente direzione Galatas Vai su Facebook

Sommer, cessione non impossibile! La situazione sulle alternative; Sommer può lasciare l’Inter: l’erede a parametro zero è top; Ausilio fa impazzire i tifosi, Di Gregorio al posto di Sommer: “Percentuale per l’Inter”.

Ultim’ora Sommer, colpo di scena in casa Inter: ora cambia tutto - Tra le voci di mercato e la possibile permanenza, arrivano importanti aggiornamenti. Segnala spaziointer.it

Sommer può lasciare l’Inter: l’erede a parametro zero è top - Per Yann Sommer c'è la pista Galatasaray e intanto spunta un'ipotesi top per sostituirlo: può arrivare gratis dalla Spagna ... calciomercato.it scrive