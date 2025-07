Il Chelsea di Maresca batte il Fluminense ed è in finale al Mondiale per Club | Joao Pedro decisivo

Il Chelsea di Maresca si conquista un posto storico in finale, superando il sorprendente Fluminense con un perentorio 2-0. La vittoria è ancora più significativa grazie alla doppietta decisiva di Joao Pedro, che ha regalato ai Blues una vittoria emozionante e un biglietto per la finale del Mondiale per Club 232. Un risultato che accende l’entusiasmo e promette grandi emozioni nella sfida decisiva. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa grande impresa.

In questa notizia si parla di: chelsea - maresca - fluminense - mondiale

