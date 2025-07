Chiellini diventa uno dei proprietari dei Los Angeles FC | come cambia ora il suo ruolo alla Juventus

Giorgio Chiellini amplia i suoi orizzonti nel mondo del calcio, diventando proprietario dei Los Angeles FC. Un traguardo importante che non modifica però il suo impegno con la Juventus, come lui stesso assicura. Questa dualità tra passato e futuro apre nuovi scenari per il campione, che si prepara a scrivere pagine ancora più affascinanti nella storia del calcio globale. Ma come cambierà il suo ruolo alla Juventus? Continua a leggere.

Giorgio Chiellini è diventato ufficialmente uno dei proprietari dei Los Angeles FC. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social del club e dell'ex difensore: "Manterrò il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus". 🔗 Leggi su Fanpage.it

